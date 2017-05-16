Рекордное количество аналитиков ожидают роста цен на нефть

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Число аналитиков, прогнозирующих рост нефтяных цен, достигло исторического максимума. Как сообщает Report, по итогам опроса агентства Bloomberg среди аналитиков сырьевых рынков на 11 мая повышение цен на нефть ожидали 71,4% респондентов. Отметим, что неделей ранее эта цифра составила 56,7%, 27 апреля - 48,5%.

В то же время 35,3% опрошенных прогнозируют рост цен на золото, 23,5% - их снижение. Отметим, что Bloomberg еженедельно проводит опросы аналитиков сырьевых рынков.