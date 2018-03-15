 Наверх
    Закрыть фоторежим

    PwC Azerbaijan объявила итоги второго ежегодного опроса CEO

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 66% компаний, работающих в Азербайджане, уверены в перспективах своих доходов.

    Как сообщает Report, об этом заявил управляющий партнер аудиторской компании PwC по Азербайджану Мовлан Пашаев.

    По его словам, компания представила результаты второго годового исследования CEO:

    "Это часть 21-го ежегодного глобального опроса CEO. Опрос проводился среди руководителей 40 азербайджанских компаний. В него вошли компании, которые имеют большую долю в ВВП страны".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi