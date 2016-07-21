Произошли новые назначения в PASHA Hаyat Sigorta

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Избраны 2 новых члена правления ОАО РAŞA Hаyat Sigorta.

Как сообщает Report, это Лала Джафарова и Рустам Мамедов.

Помимо этого, заместитель председателя правления компании Нияз Исмайылов утвержден на должности 1-го заместителя председателя, член правления Диляра Бабаева - на должности заместителя председателя.

Руководит правлением ОАО РAŞA Hаyat Sigorta Мурсал Рустамов.

Компания РAŞA Hаyat Sigorta была создана в 2010 году. Его уставный капитал составляет 40,25 млн. манатов. 100% акций принадлежат ООО PAŞA Holdinq.