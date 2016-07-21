 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Произошли новые назначения в PASHA Hаyat Sigorta

    Избраны 2 новых члена правления компании

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Избраны 2 новых члена правления ОАО РAŞA Hаyat Sigorta. 

    Как сообщает Report, это Лала Джафарова и Рустам Мамедов.

    Помимо этого, заместитель председателя правления компании Нияз Исмайылов утвержден на должности 1-го заместителя председателя, член правления Диляра Бабаева - на должности заместителя председателя. 

    Руководит правлением ОАО РAŞA Hаyat Sigorta Мурсал Рустамов. 

    Компания РAŞA Hаyat Sigorta была создана в 2010 году. Его уставный капитал составляет 40,25 млн. манатов. 100% акций принадлежат ООО PAŞA Holdinq. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi