​Прогноз: В 2017 году средняя цена на нефть марки Brent составит 65 долларов

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ На основе прогнозов последних трех месяцев крупнейших мировых банков и инвестиционных компаний рассчитаны средние цены на некоторые виды сырья и валюты.

Как сообщает Report со ссылкой на forexpf.ru, сюда включены прогнозы, охватывающие период от IV квартала 2015 года до 2017 года.

Так, в IV квартале 2015 года средняя цена на сырую нефть марки Brent прогнозируется на уровне 50 долларов/баррель, в I квартале 2016 года - 53,50 долларов/баррель, во II квартале 2016 года - 57,50 долларов/баррель, в III квартале 2016 года - 60 долларов/баррель и в IV квартале 2016 года - 59 долларов/баррель. В 2017 средняя цена на нефть марки Brent прогнозируется на уровне 65 долларов.

Стоимость унции золота в IV квартале 2015 года составит 1 145 долларов, в I квартале 2016 года - 1 125 долларов, во II квартале 2016 года - 1 142 доллара, в III квартале 2016 года - 1 125 долларов и в IV квартале - 1 170 долларов. В 2017 году цена на золото прогнозируется на уровне 1 212,5 долларов/унция.

Курс евро в IV квартале 2015 года составит 1,08 USD, первых трех кварталах 2016 года - 1,07 USD, последнем квартале - 1,06 USD, в 2017 году - 1,10 USD.

Отметим, что, согласно прогнозам, в России курс доллара в последнем квартале текущего года составит 68,65 рублей, в I квартале 2016 года - 67,79 рублей, во II квартале - 67,30 рублей, в III квартале - 66,56 рублей, в IV квартале - 61,43 рубля, в 2017 году - 55 рублей.