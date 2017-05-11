Прогноз: Экономика Азербайджана вырастет на 1,3% в 2019 году

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Всемирный банк (ВБ) прогнозирует экономический рост на 1,9% в регионе Европы и Центральной Азии в этом году.

Как сообщает Report, это на 0,3 процентных пункта выше прогноза банка в октябре прошлого года.

Прогноз ВБ по экономическому росту в регионе на следующий год составляет 1,8%. Следует отметить, что в Азербайджане банк в этом году прогнозирует снижение ВВП на 1,4%, в 2018-м и 2019-м годах – рост на 0,6% и 1,3% соответственно.

"В этом году доля сельского хозяйства в ВВП увеличится на 3,4 п.п., в 2018-м – на 4,2 п.п., а в 2019 году на 4,5 п.п. Доля промышленности в ВВП в этом году снизится на 2,9 п.п., в следующем - 0,8 п.п., а в 2019-м вырастет на 0,3 п.п.", - говорится в документе.

Кроме того, в 2017 году доля сферы услуг в ВВП снизится на 0,8 п.п., в 2018-м увеличится на 1,8 п.п., а в 2019-м – на 2 п.п.

Согласно отчету, дефицит бюджета Азербайджана в этом году составит 6% от ВВП: "Этот показатель в 2018 году ожидается на уровне 8,3% в 2019-м - 7,7%".