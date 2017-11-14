Прогноз: Доллар будет расти, золото и нефть подешевеют

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Правила торговли с Соединенными Штатами изменились, и это стало очевидным для всех экономических партнеров США.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей страничке в Twitter.

Президент отметил, что теперь ожидает быстрого сокращения дефицита торгового баланса страны: "После моего азиатского турне все страны, которые ведут с нами торговлю, теперь знают, что правила изменились. С Соединенными Штатами нужно взаимодействовать честно и на основе взаимности. Значительный дефицит торгового баланса США должен быстро снизиться".

Следует отметить, что за первые 9 месяцев 2017 года дефицит внешней торговли США составил 403,1 млрд долларов. Это около 2,1% ВВП.

Аналитическая группа Report отмечает, что сокращение дефицита торгового баланса США может привести к снижению торгового профицита торговых партнеров с возможным переходом в отрицательное сальдо: "В результате, отток валюты из США снизится, благодаря чему возрастет ликвидность, Федрезерв повысит ставки, а дополнительная ликвидность будет абсорбирована. Все эти шаги приведут к укреплению доллара США".

Аналитики прогнозируют, что в период возможного второго президентского срока Трампа, т.е. после 2020 года, доллар упадет ниже 0,8 евро, цена на золото установится в пределах 750-800 долларов/унция, цена нефти составит 25 долларов за баррель.