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Прогноз доходов по линии НДС в Азербайджане увеличен более чем на 18%

Прогноз доходов по линии НДС в Азербайджане увеличен более чем на 18% 7 152 млн манатов доходов пересмотренного государственного бюджета Азербайджана на 2023 год придется на долю поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС).
Финансы
30 мая 2023 г. 16:35
Прогноз доходов по линии НДС в Азербайджане увеличен более чем на 18%

7 152 млн манатов доходов пересмотренного государственного бюджета Азербайджана на 2023 год придется на долю поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным, это на 18,4% больше утвержденного прогноза на 2023 год.

56,8% от обновленной суммы или 4 060 млн манатов обеспечит Государственный таможенный комитет, а 43,2% или 3 092 млн манатов - Государственная налоговая служба при Министерстве экономики. Это на 25,8% и 9,9% больше подтвержденных прогнозов 2023 года соответственно.

Отметим, что с учетом изменений доходы бюджета в этом году ожидаются в размере 33 млрд 779,5 млн манатов, а расходы - 36 млрд 568,8 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ƏDV üzrə proqnoz 18%-dən çox artırılır

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