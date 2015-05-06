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    Президент ЕБРР завтра прибудет в Азербайджан

    Сир Сума Чакрабарти проведет ряд официальных встреч

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сир Сума Чакрабарти 7-8 мая прибудет с визитом в Азербайджан. Как сообщает Report, ожидается, что в ходе визита глава ЕБРР встретится с президентом страны Ильхамом Алиевым.

    Также запланированы встречи С.С.Чакрабарти с министром промышленности и экономики Шахином Мустафаевым и министром финансов Самиром Шарифовым.

    Президент ЕБРР 8 мая проведет пресс-конференцию для представителей прессы.

    Напомним, что 14-15 мая ЕБРР проведет в Тбилиси бизнес-форум, в котором примет участие С.С.Чакрабарти. До этого запланирован визит главы банка в страны региона. 

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