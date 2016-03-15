​Премьер-министр Артур Раси-заде: Ненефтяной сектор Азербайджана в прошлом году вырос на 10%

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Баку. 15 марта . REPORT.AZ/ "За отчетный год стоимость основного показателя экономики - валового внутреннего продукта (ВВП) выросла на 1,1%. Рост в ненефтяном секторе составил 10%". Как передает Report, об этом сообщил в парламенте премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде в ходе представления отчета о деятельности Кабинета министров за 2015 год.

По словам премьер-министра, более 55% направленных в основной капитал средств в объеме 16 млрд. манатов приходится на долю ненефтяного сектора.

"Среднемесячная зарплата выросла на 5%, доходы населения - на 5,8%. Годовая инфляция зафиксирована на уровне 4%. Несмотря на сложности в финансовом и банковском секторе, правительство и Центробанк обеспечили сохранение однозначной инфляции в прошлом году", - подчеркнул глава правительства.

А.Раси-заде отметил, что уровень выполнения бюджета в 2015 году позволил обеспечить финансирование всех социальных обязательств, основных государственных программ, приоритетных проектов: "Особое внимание привлекает улучшение жизненных условий низкообеспеченных слоев населения. Среднемесячный рост пенсий составил 2,4%".