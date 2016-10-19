Председатель Центробанка принял делегацию Всемирного банка

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов принял регионального директора Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Мерси Тембон и нового менеджера Всемирного банка по Азербайджану Навида Хасана Нагви.

Как передает Report со ссылкой на ЦБА, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам будущего сотрудничества между ЦБА и ВБ.

М.Тембон выразила одобрение в связи с проводимыми в стране экономическими реформами, особо подчеркнув позицию ЦБА в урегулировании новых вызовов.

Э.Рустамов пожелал успехов новому менеджеру в его деятельности, выразив уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве.

Н.Нагви отметил, что приложит все усилия для расширения сотрудничества между ВБ и Азербайджаном, успешной реализации имеющихся и будущих совместных проектов.