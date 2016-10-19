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    Председатель Центробанка принял делегацию Всемирного банка

    В ходе встречи обсуждались перспективы будущего сотрудничества

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов принял регионального директора Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Мерси Тембон и нового менеджера Всемирного банка по Азербайджану Навида Хасана Нагви.

    Как передает Report со ссылкой на ЦБА, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам будущего сотрудничества между ЦБА и ВБ.

    М.Тембон выразила одобрение в связи с проводимыми в стране экономическими реформами, особо подчеркнув позицию ЦБА в урегулировании новых вызовов.

    Э.Рустамов пожелал успехов новому менеджеру в его деятельности, выразив уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве.

    Н.Нагви отметил, что приложит все усилия для расширения сотрудничества между ВБ и Азербайджаном, успешной реализации имеющихся и будущих совместных проектов. 

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