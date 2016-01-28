​Правительство Азербайджана не намерено привлекать зарубежный кредит

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что правительство страны не намерено привлекать долговые средства у международных финансовых организаций.

Как сообщает Report, в ходе сегодняшнего брифинга С.Шарифов отметил, что страна обладает достаточными ресурсами: "Не может быть и речи о получении кредита на сумму 4 млрд. долларов".

"Международные финансовые структуры отмечают высокий уровень валютных резервов Азербайджана. Ситуация не настолько тяжелая, чтобы заимствовать средства. Мы сами даем в долг. Нет никаких причин для беспокойства", - подчеркнул министр.