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    ​Правительство Азербайджана не намерено привлекать зарубежный кредит

    Министр финансов Самир Шарифов: Ситуация не настолько тяжелая, чтобы заимствовать средства

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что правительство страны не намерено привлекать долговые средства у международных финансовых организаций.

    Как сообщает Report, в ходе сегодняшнего брифинга С.Шарифов отметил, что страна обладает достаточными ресурсами: "Не может быть и речи о получении кредита на сумму 4 млрд. долларов".

    "Международные финансовые структуры отмечают высокий уровень валютных резервов Азербайджана. Ситуация не настолько тяжелая, чтобы заимствовать средства. Мы сами даем в долг. Нет никаких причин для беспокойства", - подчеркнул министр. 

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