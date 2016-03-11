​Помощник президента: Курс в Азербайджане может меняться в зависимости от объемов импорта

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день мы не наблюдаем колебаний, способных оказать влияние на манат и потребовать вмешательства Центробанка". Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана по экономическим реформам Натиг Амиров.

"Курс в Азербайджане может меняться в зависимости от уровня импорта. При росте объемов импорта манат ослабевает, так как увеличивается спрос на доллары и другую иностранную валюту. При снижении объемов импорта манат выигрывает. Благодаря политике плавающего курса манат в итоге должен найти свое место", - отметил Н.Амиров.

Помощник президента также добавил, что в этом вопросе не может быть красной черты: "Это определяет рынок. Манат найдет свое объективное место. В целом же, способные навредить экономике процессы являются красной чертой для государства и в этих случаях Центробанк вмешивается в ситуацию на рынке".