Перед Bank Standard наблюдается скопление людей - ФОТО

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Перед головным офисом ЗАО Bank Standard, начавшем сегодня выплату компенсаций вкладчикам, в утренние часы наблюдалось скопление народа. Как сообщает Report, такая ситуация сложилась из-за того, что клиенты филиалов банка стекались к головному офису для получения компенсаций.

В то же время вкладчикам разъяснили, что они могут вернуть средства и в филиалах, где открывались счета. После чего стало наблюдаться относительное сокращение численности владельцев вкладов.

С учетом большого количества вкладчиков и возможных инцидентов перед Bank Standard усилены меры безопасности, на территорию привлечены сотрудники патрульно-постовой службы, а также машины скорой помощи.

Отметим, что средства вкладчикам компенсируются в порядке очередности. В первую очередь, им предлагается заполнить заявление о выдаче компенсации на имя Фонда страхования вкладов, затем осуществляется выплата.