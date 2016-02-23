​Парламент Азербайджана утвердил новый бюджет ГФСЗ

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Поправки в закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики на 2016 год" обсуждены на пленарном заседании парламента.

Как сообщает Report, председатель ГФСЗ Эльман Мехдиев отметил, что поправки создадут дополнительные возможности для усиления социальной защиты пенсионеров.

В уточненном бюджете доходы и расходы фонда утверждены в объеме 3 307,360 млн. манатов, что на 7,4% больше первоначального прогноза на 2016 год. Рост доходов на 82,8 млн. манатов или 36,2% ожидается за счет обязательных государственных страховых взносов, 146 млн. манатов или 63,8% - трансфертов из госбюджета.

Выплаты населению в утвержденном бюджете составят 3 239 млн. манатов, что на 7,6% или 227,8 млн. манатов превышает первоначальный прогноз. Расходы на выплату трудовых пенсий предусмотрены в объеме 3 136,1 млн. манатов, что на 7,3% или 212,5 млн. манатов больше ранее утвержденного бюджета.

Отметим, что в ходе заседания депутаты проголосовали за утверждение изменений.