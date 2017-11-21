Парламент Азербайджан обсуждает госбюджет

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса начато обсуждение проекта госбюджета на 2018 год.

Как сообщает Report, пакет бюджета представил министр финансов Самир Шерифов.

Министр отметил, что доходы государственного бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 20,127 млрд манатов, что равно 29% ВВП, и на 3,361 млрд манатов или 20% превышает прогноз на 2017 год и на 2,621 млрд манатов или 15% фактическое исполнение бюджета за 2016 год.

В прогнозе госбюджета на 2018 год 7,907 млрд манатов или 39,3% составят отчисления по линии министерства налогов, 9,216 млрд манатов или 45,8% - трансферт из Госнефтефонда, 2,43 млрд манатов или 12,1% - отчисления по линии Государственного таможенного комитета, 574 млн манатов или 2,8% - прочие доходы.

Прогноз по доходам министерства налогов равен 7,907 млрд манатов или 11,4% ВВП, что на 262 млн манатов или 3,4% превышает прогноз на текущий год и на 891,4 млн манатов или 12,7% фактическое исполнение бюджета за 2016 год.

Базовая цена нефти в госбюджете на 2018 год заложена на уровне 45 долларов за баррель. Это на 12,5% или 5 долларов за баррель превышает базовую цену на 2017 год.

Доля бюджетных расходов в ВВП в 2018 году составит 30,1%, что на 3,8 процентных пункта выше, чем в 2017 году. Расходы госбюджета на 2018 год составляют 20,906 млрд долларов, что на 2,965 млрд манатов или 16,5% превышает прогноз на 2017 год и на 3,154 млрд манатов или 17,8% фактическое исполнение бюджета за 2016 год.

Таким образом, дефицит бюджета в 2018 году составит 778,7 млн манатов.

Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются в объеме 23 223,2 млн манатов. Это на 246 млн манатов или 1,1% больше прогноза на 2017 год. Расходы сводного бюджета на следующий год составят 26 674,1 млн манатов, что на 3 895,4 млн манатов или 12,7% меньше прогноза на 2017 год.