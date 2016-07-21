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    ​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.07.2016)

    Нефть Brent – 47,17 доллара/баррель

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 47,17 0,51 10,13
    Нефть WTI (доллар/баррель) 44,94 0,29 7,66
    Золото (доллар/унция) 1319,3 -13 -113,8
    Индексы
    Dow-Jones 18595,03 36,02 1170
    S&P 500 2173,02 9,24 129,08
    Nasdaq 5089,93 53,56 82,52
    Nikkei 16771,25 124,9 -2262,46
    Dax 10142,01 160,77 -601
    FTSE 100 6728,99 31,62 486,67
    CAC 40 4379,76 49,63 -257,3
    Shanghai Composite 3027,899 -8,699 -511,281
    Bist 100 74902,84 -1274,98 3175,85
    RTS 946,73 -6,07 189,69
    Валюта
    USD/EUR 1,1015 -0,0006 0,0159
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