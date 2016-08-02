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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.08.2016)

    Нефть Brent - 42,35 доллара/баррель

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/

    ТоварПоследняя ценаРазница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом
    года
    Нефть Brent (долларов/
    баррель)    		42,350,225,31
    Нефть WTI (долларов/
    баррель)    		40,170,102,89
    Золото (долларов/унция)1 356,353,25-76,75
    Индексы
    Dow-Jones18 404,51-27,73979,48
    S&P 5002 170,84-2,76126,90
    Nasdaq5 184,2022,07176,79
    Nikkei16 491,48-144,29-2 542,23
    Dax10 330,52-6,98-412,49
    FTSE 1006 693,95-30,48451,63
    CAC 40 INDEX4 409,17-30,64-227,89
    Shanghai Composite2 954,130,74-585,05
    Bist 10076 711,681 306,154 984,69
    RTS922,53-5,04165,49
    Валюта
    USD/EUR1,11770,00140,0321
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