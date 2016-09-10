 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.09.2016)

    Нефть Brent - 48,01 долларов/баррель

    Баку. 10 сентября. REPOPRT.AZ/

     Последняя ценаРазница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом
    года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель)48,01-1,9810,97
    Нефть WTI (доллар/баррель)45,88-1,748,6
    Золото (доллар/унция)1341,60,44-91,5
    Индексы
    Dow-Jones18085,45-394,46660,42
    S&P 5002127,81-53,4983,87
    Nasdaq5125,91-133,57118,5
    Nikkei16965,766,99-2067,95
    Dax10573,44-101,85-169,57
    FTSE 1006776,95-81,75534,63
    CAC 40 INDEX4491,4-50,89-145,66
    Shanghai Composite3078,855-17,095-460,325
    Bist 10077053,54-789,955326,55
    RTS987,87-25,24230,83
    Валюта
    USD/EUR1,1233-0,00270,0377
    USD/GBP1,3267-0,0028-0,1479
    JPY/USD102,690,2-17,86
    RUB/USD64,8310,8056-7,6899
    TRY/USD2,96880,01770,0474
    CNY/USD6,6850,01810,1913
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi