Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.09.2016)

Баку. 10 сентября. REPOPRT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой
закрытия предыдущего
дня
|Разница с началом
года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|48,01
|-1,98
|10,97
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|45,88
|-1,74
|8,6
|Золото (доллар/унция)
|1341,6
|0,44
|-91,5
|Индексы
|Dow-Jones
|18085,45
|-394,46
|660,42
|S&P 500
|2127,81
|-53,49
|83,87
|Nasdaq
|5125,91
|-133,57
|118,5
|Nikkei
|16965,76
|6,99
|-2067,95
|Dax
|10573,44
|-101,85
|-169,57
|FTSE 100
|6776,95
|-81,75
|534,63
|CAC 40 INDEX
|4491,4
|-50,89
|-145,66
|Shanghai Composite
|3078,855
|-17,095
|-460,325
|Bist 100
|77053,54
|-789,95
|5326,55
|RTS
|987,87
|-25,24
|230,83
|Валюта
|USD/EUR
|1,1233
|-0,0027
|0,0377
|USD/GBP
|1,3267
|-0,0028
|-0,1479
|JPY/USD
|102,69
|0,2
|-17,86
|RUB/USD
|64,831
|0,8056
|-7,6899
|TRY/USD
|2,9688
|0,0177
|0,0474
|CNY/USD
|6,685
|0,0181
|0,1913
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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