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    Одна из страховых компаний Азербайджана готовится к ребрендингу

    Было вызвано внеочередное общее собрание акционеров компании

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ 22 декабря состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО Bashak İnam Sigorta. Как сообщает Report, собрание состоится в 11:00 в головном офисе компании по адресу: город Баку, Ясамальский район, проспект Гусейна Джавида, 79.

    В повестку дня собрания включены такие вопросы, как обсуждение итогов деятельности Bashak İnam Sigorta за первые 9 месяцев 2016 года, увеличение уставного капитала, а также изменение названия компании.

    Напомним, что Bashak İnam Sigorta создана в 1996 году. Уставный капитал составляет 7 млн. манатов. Акционерами являются Zaminbank (24,24%), Turanbank (7,14%), Azer-Turk Bank (5%), турецкая компания с французским капиталом Groupama Sigorta (14%), НКО Aqrarkredit (0,34%), 17 физических лиц, включая председателя Наблюдательного совета Акифа Керимова. 

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