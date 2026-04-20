Обязательства "Atasığorta" переданы "Atəşgah Sığorta"

Обязательства страховой компании "Atasığorta", находящейся в процессе ликвидации, переданы компании "Atəşgah Sığorta".

Как сообщает Report, решение связано с ограничением лицензии "Atasığorta" со стороны Центрального банка Азербайджана.

Согласно информации, убытки по страховым случаям, произошедшим после 10 апреля, уже покрывает "Atəşgah Sığorta".

Напомним, "Atasığorta" действует с 2004 года и входит в структуру AtaHolding. Уставный капитал компании составляет 8,256 млн манатов, а все акции принадлежат холдингу. 6 января Центральный банк назначил в компанию временного администратора.

В свою очередь, "Atəşgah Sığorta" была основана в 1996 году. Ее уставный капитал составляет 5,009 млн манатов. Основными акционерами являются ISR Holding (63%), Ran-Exim (27%) и SOCAR (10%).