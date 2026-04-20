Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Обязательства "Atasığorta" переданы "Atəşgah Sığorta"

    Финансы
    • 20 апреля, 2026
    • 11:11
    Обязательства Atasığorta переданы Atəşgah Sığorta

    Обязательства страховой компании "Atasığorta", находящейся в процессе ликвидации, переданы компании "Atəşgah Sığorta".

    Как сообщает Report, решение связано с ограничением лицензии "Atasığorta" со стороны Центрального банка Азербайджана.

    Согласно информации, убытки по страховым случаям, произошедшим после 10 апреля, уже покрывает "Atəşgah Sığorta".

    Напомним, "Atasığorta" действует с 2004 года и входит в структуру AtaHolding. Уставный капитал компании составляет 8,256 млн манатов, а все акции принадлежат холдингу. 6 января Центральный банк назначил в компанию временного администратора.

    В свою очередь, "Atəşgah Sığorta" была основана в 1996 году. Ее уставный капитал составляет 5,009 млн манатов. Основными акционерами являются ISR Holding (63%), Ran-Exim (27%) и SOCAR (10%).

    ОАО Atasığorta ОАО Atəşgah Sığorta Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    "Atasığorta"nın öhdəlikləri "Atəşgah Sığorta"ya ötürülüb

