Обсуждается внедрение новых инвестиционных инструментов на страховом рынке Азербайджана

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) состоялась встреча с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщает Report, на встрече принимали участие председатель АСА Орхан Байрамов, генеральный менеджер ЕБРР по местным валютам и рынкам капитала Мэтью Саал и советник по рынкам финансов и капитала Марк Маккарти.

В ходе встречи были обсуждены ситуация и процессы, идущие на страховом рынке Азербайджана, нововведения и перспективы развития рынка. Стороны также обсудили деятельность по созданию инвестиционной среды на рынке страхования, инвестиционные возможности на рынке страхования жизни и не-жизни, а также возможности внедрения новых инвестиционных инструментов.