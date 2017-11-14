Оборот Бакинской фондовой биржи вырос более чем вдвое

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре 2017 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 9 574,9 млн манатов, что означает рост в 2,2 раза в годовом сравнении.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, за год количество сделок увеличилось на 71,3%, до 66 573.

На долю производных финансовых инструментов пришлось 4 401,01 млн манатов или 46% оборота фондовой биржи. Это на 22,2% превышает показатель прошлого года.

За этот период объем сделок по государственным ценным бумагам вырос в 8,4 раза, до 3 800,6 млн манатов, по акциям – в 5,7 раза, до 667,9 млн манатов, по облигациям – в 3,05 раза, до 693,8 млн манатов, операциям REPO – в 5,6 раза, до 11,6 млн манатов.