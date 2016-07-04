​Обнародован новый состав Совета директоров Qala İnsurance

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Обнародован новый состав Совета директоров (СД) ОАО Qala İnsurance.

Об этом сообщил Report представитель правления Qala İnsurance Вилади Маниев.

По его словам, так как новым акционером Qala İnsurance является AzRe Reinsurance, в состав Совета директоров вошли руководящие лица этой компании. Так, председатель правления AzRe Reinsurance Фуад Гулиев и зампредседателя Вусал Аббасов назначены на соответствующие должности в СД Qala İnsurance. Они заменили на этих постах иностранных граждан – Майкла Йенсена и Асифа Игбала.

Независимый член СД Наргиз Насруллаева-Мюдюроглу осталась на своей должности. Напомним, что годом ранее она заморозила свою работу в компании в связи с получением образования в США.

В составе правления, Ревизионной комиссии и Службы внутреннего аудита Qala İnsurance пока нет никаких изменений. Тем не менее, не исключено, что новые акционеры внесут изменения в кадровый состав.

Напомним, что Qala İnsurance создана на базе страховой компании Chartis-Azerbaijan. Уставный капитал компании равен 6 786 500 манатов. Ранее акции компании принадлежали American International Group.