Облигации Pro Kredit скупит одна из инвестиционных компаний

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Долларовые облигации небанковской кредитной организации (НКО) Pro Kredit не будут продаваться непосредственно инвесторам. Об этом сообщил Report председатель правления НКО Рамиль Мамедов.

По его словам, все ценные бумаги скупит одна из инвестиционных компаний страны, которая и определит их дальнейшую судьбу. Вместе с тем, Р.Мамедов не назвал данную инвестиционную компанию.

Напомним, что Палата надзора за финансовыми рынками зарегистрировала эмиссию облигаций ОАО Pro Kredit. Планируется выпуск 300 обыкновенных процентных необеспеченных облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов каждая. Срок обращения ценных бумаг – 24 месяца, процентная ставка – 8% годовых.