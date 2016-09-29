Объем валютного предложения на сегодняшнем аукционе составит 150 млн долларов

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане состоится очередной валютный аукцион.

Как сообщили Report из банковских кругов, на аукционе Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) выставит на продажу 100 млн долларов, Центробанк Азербайджана (ЦБА) – 50 млн долларов.

Напомним, что 26 сентября глава ЦБА Эльман Рустамов заявил журналистам, что на аукционах и впредь будет выставляться достаточно валюты, а беспочвенные слухи о девальвации будут предотвращаться.

Аналитическая группа Report считает, что на сегодняшнем аукционе спрос на доллары по сравнению с предыдущими днями будет ниже. Напомним, что на валютном аукционе 27 сентября было выставлено 150 млн долларов, 70,2 млн из них приобрели банки.