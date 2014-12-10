Объем платежей по системе AZIPS увеличился на 5%

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центрального банка, данный показатель превышает показатель предыдущего месяца на 5% и на 10,2% уступает годовому показателю.
Согласно отчету, в октябре с помощью AZIPS осуществлено 44 тыс. платежных операций. Таким образом, в октябре уровень платежей остался неизменным, то есть, таким же, как в сентябре. По сравнению с показателем соответствующего периода прошлого года наблюдается сокращение на 4,3%.
В октябре этого года средняя сумма одного платежа составила 184,6 тыс. манатов. Хотя данный показатель на 4,9% превышает показатель предыдущего месяца, он на 6,1% уступает показателю аналогичного периода 2013 года.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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