Объем платежей по системе AZIPS увеличился на 5%

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В октябре этого года объем выплат, произведенных по системе AZIPS (Межбанковская национальная расчетная система в режиме реального времени), составил 8,123 млрд. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центрального банка, данный показатель превышает показатель предыдущего месяца на 5% и на 10,2% уступает годовому показателю.

Согласно отчету, в октябре с помощью AZIPS осуществлено 44 тыс. платежных операций. Таким образом, в октябре уровень платежей остался неизменным, то есть, таким же, как в сентябре. По сравнению с показателем соответствующего периода прошлого года наблюдается сокращение на 4,3%.

В октябре этого года средняя сумма одного платежа составила 184,6 тыс. манатов. Хотя данный показатель на 4,9% превышает показатель предыдущего месяца, он на 6,1% уступает показателю аналогичного периода 2013 года.