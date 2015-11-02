​Объем манатной денежной массы в Азербайджане в этом году сократился на 46%

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Объем денежной массы в широком смысле (M3) в Азербайджане на 1 октября 2015 года составил 17 684 млн. манатов, что на 50 млн. манатов или 0,3% меньше показателя на 1 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, сокращение по сравнению с началом года составило 3 882 млн. манатов или 18%, с аналогичным периодом 2014 года - 3 449 млн. манатов или 16,3%.

Объем агрегата M2 (денежная масса в манатах) на 1 октября 2015 года составил 9 368,9 млн. манатов. В месячном исчислении агрегат M2 сократился на 176,8 млн. манатов или 1,8%, с начала года - на 8 066,9 млн. манатов или 46,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года сокращение составило 7 998,9 млн. манатов или 46%.