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ОАЭ планируют реализовать совместные проекты с Азербайджаном в сфере аудита

ОАЭ планируют реализовать совместные проекты с Азербайджаном в сфере аудита 14:08
Финансы
17 июля 2025 г. 14:39
ОАЭ планируют реализовать совместные проекты с Азербайджаном в сфере аудита

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют реализацию совместных проектов с Азербайджаном в сфере аудита.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный директор Счетной палаты ОАЭ Махмуд Аль-Алави.

"Сотрудничество с Азербайджаном в сфере аудита является одним из наших приоритетов. Меморандум о взаимопонимании, подписанный со Счетной палатой Азербайджана в 2022 году, создал прочную основу для сотрудничества и способствует совместной деятельности в области обмена знаниями и информацией, а также наращивания потенциала", - отметил он.

Аль-Алави добавил, что для реализации в будущем совместных с Азербайджаном проектов, в Баку и в ОАЭ будут проведены специальные программы.

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ Azərbaycanla audit sahəsində birgə layihələrin reallaşdırılmasını planlaşdırır

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