ОАЭ планируют реализовать совместные проекты с Азербайджаном в сфере аудита

14:08

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют реализацию совместных проектов с Азербайджаном в сфере аудита.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный директор Счетной палаты ОАЭ Махмуд Аль-Алави.

"Сотрудничество с Азербайджаном в сфере аудита является одним из наших приоритетов. Меморандум о взаимопонимании, подписанный со Счетной палатой Азербайджана в 2022 году, создал прочную основу для сотрудничества и способствует совместной деятельности в области обмена знаниями и информацией, а также наращивания потенциала", - отметил он.

Аль-Алави добавил, что для реализации в будущем совместных с Азербайджаном проектов, в Баку и в ОАЭ будут проведены специальные программы.