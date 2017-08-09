НКО Kredaqro превращается в ООО из ЗАО

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Небанковская кредитная организация (НКО) Kredaqro меняет правовую форму на ООО с ЗАО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

В сообщении говорится, что в связи с этим 4 523 обыкновенные именные акции НКО номиналом 100 манатов каждая (452 300 манатов) будут выведены из обращения и аннулированы.

Напомним, что Kredaqro было создано в 2000 году. Учредителем НКО является компания ACDI/VOCA, прошедшая регистрацию в США.