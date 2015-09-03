Некоторые страны СНГ могут отказаться от доллара и евро

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В Госдуму внесен законопроект о ратификации соглашения об интегрированном валютном рынке ряда стран СНГ. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, соглашение было подписано шестью государствами - Беларусью, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном - еще в декабре 2012 года. После этого его должны ратифицировать парламенты союзных республик.

Как только соглашение вступит в действие, банки СНГ смогут без ограничений работать на национальных валютных рынках своих партнеров, что позволит совершать валютные операции без конвертации в доллары или евро.