Национальный банк Украины зарегистрировал две системы денежных переводов из Азербайджана - ФОТО

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Национальный банк Украины опубликовал обновленный реестр международных платежных систем, платежными организациями которых являются нерезиденты.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в частности, список международных систем перевода денежных средств пополнился сразу двумя платежными системами из Азербайджана — “Хазри” (создана Капитал Банком) и “Caspian Money Transfer” (создана Заминбанком).

Нацбанк внес сведения об этих платежных системах 28 апреля.

Система срочных денежных переводов “Хазри” была создана в 2007 году Капитал Банком — крупнейшим кредитно-финансовым учреждением Азербайджана — и предназначена для осуществления международных денежных переводов между физическими лицами без открытия счета в банке.

Система скоростных денежных переводов “Caspian Money Transfer” создана с целью осуществления денежных переводов физических лиц в Азербайджан и из него, а также между банками стран СНГ, Балтии, ближнего и дальнего зарубежья.