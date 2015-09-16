​Население Азербайджана потратило на погашение процентов по кредитам 748 млн. манатов

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ За январь-июль текущего года доходы населения Азербайджана выросли на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 26,7 млрд. манатов.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, объем доходов на душу населения вырос на 4,6%, превысив инфляцию на 0,8 процентных пункта.

За этот период 75,0% доходов были направлены на конечное потребление, 9,5% - на налоги, социальное страхование и членские взносы, 2,8% - на погашение процентов по кредитам, 12,7% - на накопление.

В распоряжении населения осталось 24,1 млрд. манатов, что на 5,7% превысило показатель предыдущего года.