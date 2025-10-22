Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    На восстановление Карабаха и Восточного Зангезура в 2025 году потрачено около 3 млрд манатов

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 13:42
    На реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана за 9 месяцев этого года потрачено 2 млрд 900,9 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    2 млрд 234,8 млн манатов из этой суммы были направлены на инфраструктурные проекты, 291,7 млн манатов - на проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, а 41 млн манатов - на разминирование территорий.

    За отчетный период в рамках инфраструктурных проектов на проектирование и строительство автомобильных дорог потрачено 1 млрд 525,1 млн манатов, на строительство новых жилых комплексов - 461,1 млн манатов, на строительство железнодорожных линий - 107,3 млн манатов, на работы по электроснабжению - 48 млн манатов, на водопроводные линии, коллекторы и сооружения - 44,3 млн манатов, на промышленные парки и инфраструктуру - 27,7 млн манатов, на геологоразведочные работы - 7,1 млн манатов, на строительство канатной дороги в Шуше, Ханкенди и Лачыне - 6,6 млн манатов, на другие необходимые работы - 7,6 млн манатов.

