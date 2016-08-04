На сегодняшнем аукционе было обеспечено 9% спроса банков в валюте

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Сегодня Центробанк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион, на котором Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) выставил на продажу 50 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, 49,4 млн. долларов были проданы 28 коммерческим банкам.

По полученной информации, на аукционе было обеспечено 9% спроса банков в валюте.

Эксперты агентства прогнозируют, что завтра, 5 августа, официальный курс может достичь 1,5979AZN/USD. Ожидается, что в ближайшие дни курс доллара будет расти.