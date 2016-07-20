Мировая экономика будет терять 2 трлн. долларов в год из-за глобального потепления

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ По данным Организации Объединенных Наций к 2030 году ежегодный ущерб в мировой экономике от глобального потепления будет составлять 2 трлн. доллара

Как сообщает Report со ссылкой на Independent, это произойдет из-за снижения производительности труда у населения. Из-за сильной жары станет труднее выполнять многие виды работ, преимущественно в сельском хозяйстве.

По данным издания, снижение ВВП вследствие спада производительности будет наблюдаться в 43 странах, в основном в Азии. Среди них Индия, Китай, Малайзия и Таиланд.