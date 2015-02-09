Министр: Влияние финансового кризиса в Азербайджане будет сокращено до минимума

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Наблюдающийся в странах-партнерах экономический кризис не обойдет стороной и Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом на прошедшем сегодня брифинге сообщил министр налогов Фазиль Мамедов.

По его словам, несмотря на это, в результате осуществляемой главой государства экономической политики влияние кризиса будет минимальным: "В то же время, до минимума будут сокращены проблемы, которые могут возникнуть в налоговых поступлениях. На основе поставленных перед министерством налогов обязательств, данная работа будет успешно продолжена и в 2015 году".