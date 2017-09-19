Министр: Уже можно приступить к предприватизационной подготовке по МБА

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Уже можно приступить к предприватизационной подготовке по Международному банку Азербайджана (МБА).

Как передает Report, об этом сообщил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

"Глава EBRD интересовался этим вопросом в ходе визита в Азербайджан. Они, конечно, сообщили о своей заинтересованности к участию в этих процессах. В будущем мы продолжим эти обсуждения", - добавил министр.

Коснувшись заинтересованности других организаций, С. Шарифов отметил, что пока еще рано говорить об этом: "Будут проведены подготовительные работы. К этому процессу привлекут опытных и авторитетных международных консультантов, на основе этого будет сформирована стратегия приватизации. В случае принятия стратегии со стороны правительства, приватизация будет объявлена открытой. К приватизации можно будет приступить в начале 2018 года".