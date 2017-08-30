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    Министр налогов Азербайджана назначил Габиля Мамедова на новую должность - ЭКСКЛЮЗИВ

    Г. Мамедов с сегодняшнего дня продолжит свою деятельность и в качестве советника министра по вопросам бюджета

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов назначил на новую должность генерального директора департамента локальных доходов города Баку при министерстве налогов Габиля Мамедова.

    Как сообщает Report, Г. Мамедов с сегодняшнего дня продолжит свою деятельность и в качестве советника министра по вопросам бюджета.

    После нового назначения общее число советников Фазиля Мамедова достигло 12. Другие советники министра: Алекпер Мамедов, Рияд Гусейнов, Ильхам Амиралиев, Тариэль Гулиев, Эльчин Мамедов, Рашад Габибов, Фируз Гасанов, Афлатун Мамедов, Ильгар Ахмедов, Махир Рафиев и Рагим Эфендиев.

    Отметим, что новый советник назначен на пост генерального директора департамента в июле этого года.

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