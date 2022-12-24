Министр: Азербайджан и Узбекистан прилагают усилия для достижения единых целей развития

Меморандум о взаимопонимании по созданию Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда будет способствовать укреплению и расширению двустороннего экономического сотрудничества.

Между Азербайджаном и Узбекистаном существуют возможности для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, об этом заявил сегодня глава ведомства Микаил Джаббаров во время встречи с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, находящимся с визитом в Азербайджане.

Было подчеркнуто, что визиты на высоком уровне и двусторонние мероприятия играют важную роль в укреплении успешно развивающихся торгово-экономических отношений и расширении инвестиционного сотрудничества.

Азербайджан и Узбекистан продуктивно взаимодействуют на международной арене, прилагают усилия для диверсификации экономического диалога и достижения целей развития в рамках Организации тюркских государств. Благоприятной платформой для углубления партнерства также является Совместная межправительственная комиссия.

Было отмечено, что развитие деловых связей играет значимую роль в двухстороннем сотрудничестве. В этом контексте организация азербайджанской экспортной миссии в Узбекистан, проведение инвестиционного роуд-шоу и первого межрегионального форума придадут стимул дальнейшему укреплению деловых связей между предпринимателями и будут способствовать реализации совместных проектов.

Также расширяются торговые связи – одно из главных направлений сотрудничества между странами. Министр экономики отметил, что для реализации потенциала сотрудничества в сферах промышленности, транспорта, энергетики, торговли и сельского хозяйства проводятся соответствующие мероприятия. В ходе встречи гости были проинформированы об инвестиционных возможностях на освобожденных от оккупации территориях, транзитном потенциале Бакинского международного морского торгового порта и Алятской свободной экономической зоны, узбекские компании были приглашены воспользоваться созданной в Азербайджане благоприятной бизнес-средой.

Вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев подчеркнул, что узбекские компании успешно работают в Азербайджане и отметил значимость проводимых переговоров в развитии регионального сотрудничества и формировании новых деловых связей.

Стороны также обсудили поощрение инвестиций и реализацию возможностей для всестороннего развития торгово-экономических связей, которые опираются на дружеские связи и многовекторное сотрудничество между странами.

Утром н​​​​​аходящаяся в Азербайджане делегация во главе с вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения. Члены делегации почтили память великого лидера и возложили венок к его могиле. Узбекская делегация побывала на Аллее шехидов, где почтила светлую память героев, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

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Меморандум о взаимопонимании по созданию Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда будет способствовать укреплению и расширению двустороннего экономического сотрудничества.

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров, сообщает Report.

"С заместителем премьер-министра Узбекистана, министром инвестиций и внешней торговли Джамшидом Ходжаевым мы обсудили возможности, которые создает дружба и многогранное сотрудничество между нашими странами для развития наших торгово-экономических связей и стимулирования инвестиций. Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Азербайджана и министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана "О создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда" на основе договоренностей между главами государств Азербайджана и Узбекистана будет способствовать укреплению и расширению двустороннего экономического сотрудничества", - говорится в публикации М. Джаббарова.