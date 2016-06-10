​Министерство финансов обеспечит работой 15 сотрудников Госслужбы страхового надзора

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Восемь человек из числа персонала Государственной службы страхового надзора (ГССН), ликвидированной указом президента Азербайджана в феврале этого года, обеспечены работой в Палате надзора за финансовыми рынками.

Как передает Report, под сокращение попал технический персонал ГССН. В министерство финансов переведен только бывший начальник службы Намик Халилов, назначенный на должность советника министра финансов. Еще 15 человек будут обеспечены работой в других отделах и управлениях министерства финансов.