Минфин: Fitch Ratings сделал ряд неточных и противоречивых прогнозов

15:20 Министерство финансов положительно оценивает утверждение долгосрочного рейтинга страны в местной и иностранной валюте на уровне “BB+” и позитивный прогноз по рейтингу в отчете, опубликованном на днях международным рейтинговым агентством “Fitch Rati

Министерство финансов Азербайджана положительно оценивает утверждение долгосрочного рейтинга страны в местной и иностранной валюте на уровне "BB+” и "позитивный" прогноз в отчете, опубликованном международным рейтинговым агентством Fitch Ratings по сравнению с отчетом другого агентства Standard and Poor'S" (S&P) в июне этого года. Вместе с тем, Минфин считает, что оба агентства поскупились при определении кредитного рейтинга страны.

Об этом сообщили в Министерстве финансов в ответ на запрос Report.

"В отчете Fitch Ratings приведен ряд неточных и спорных цифр, прогнозов, а также сделанные оценки, с которыми не согласен Азербайджан”,- отметили в финансовом ведомстве.

Министерство считает, что агентства могут без ущерба для независимости и объективности работы, получать и использовать комментарии от государственных органов Азербайджана по отраженным в отчетах информации и оценке,