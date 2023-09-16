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Минфин: Fitch Ratings сделал ряд неточных и противоречивых прогнозов

Минфин: Fitch Ratings сделал ряд неточных и противоречивых прогнозов 15:20 Министерство финансов положительно оценивает утверждение долгосрочного рейтинга страны в местной и иностранной валюте на уровне “BB+” и позитивный прогноз по рейтингу в отчете, опубликованном на днях международным рейтинговым агентством “Fitch Rati
Финансы
16 сентября 2023 г. 16:06
Минфин: Fitch Ratings сделал ряд неточных и противоречивых прогнозов

Министерство финансов Азербайджана положительно оценивает утверждение долгосрочного рейтинга страны в местной и иностранной валюте на уровне "BB+” и "позитивный" прогноз в отчете, опубликованном международным рейтинговым агентством Fitch Ratings по сравнению с отчетом другого агентства Standard and Poor'S" (S&P) в июне этого года. Вместе с тем, Минфин считает, что оба агентства поскупились при определении кредитного рейтинга страны.

Об этом сообщили в Министерстве финансов в ответ на запрос Report.

"В отчете Fitch Ratings приведен ряд неточных и спорных цифр, прогнозов, а также сделанные оценки, с которыми не согласен Азербайджан”,- отметили в финансовом ведомстве.

Министерство считает, что агентства могут без ущерба для независимости и объективности работы, получать и использовать комментарии от государственных органов Азербайджана по отраженным в отчетах информации и оценке,

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Версия на английском языке Finance Ministry of Azerbaijan: Fitch Ratings’ figures and forecasts  are inaccurate and controversial 
Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi: “Fitch Ratings" bir sıra qeyri-dəqiq, mübahisəli rəqəmlər, proqnozlar verib"

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