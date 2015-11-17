​MilliÖn: Работа платежных терминалов восстановлена

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Работа платежных терминалов была временно приостановлена из-за возникших вчера в пределах 17:00 проблем в бесперебойном обеспечении интернетом в Азербайджане. Об этом сообщила Report руководитель группы корпоративных коммуникаций и связей с общественностью коммерческого департамента ООО Komtec - оператора сети терминалов MilliÖn Ульвия Эфендиева: "Проблема решена в короткие сроки. Сейчас все терминалы MilliÖn возобновили работу".

"Проведены технические работы и проблема решена. Из-за отсутствия интернета были временно приостановлены платежные операции. Однако серьезный материальный ущерб не нанесен", - отметила представитель компании.

По словам У.Эфендиевой, если у какого-либо клиента возникли проблемы с проведением платежей из-за отсутствия интернета, обращение поступает в Службу поддержки клиентов 24/7 и в короткое время находит свое решение.

Отметим, что вчера в Азербайджане возникли проблемы в бесперебойном обеспечении интернетом, а также в доступе интернет-провайдеров и пользователей из-за пожара в компании Delta Telekom, обеспечивающей страну доступом в интернет. Это привело к сбоям в работе банков, а также повлияло на проведение онлайн-платежей и работу терминалов.