​Международный банк Азербайджана увеличит уставный капитал на полмиллиарда манатов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Акционеры Международного банка Азербайджана провели внеочередное общее собрание. На собрании рассмотрена возможность увеличения уставного капитала и ряд процедурных вопросов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, на общем собрании принято решение об увеличении уставного капитала Международного банка Азербайджана путем эмиссии акций на 500 млн. манатов и доведения тем самым его до 1 млрд. 141,3 млн. манатов.

Наряду с этим, внесены изменения в состав Аудиторской комиссии, рассмотрены процедурные вопросы касательно проектов коммерческого характера.