Международный банк Азербайджана упростил работу корпоративных клиентов

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) предлагает корпоративным клиентам новые возможности.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, МБА расширяет операционные возможности своих корпоративных клиентов в системе интернет-банкинга. Теперь корпоративные клиенты банка смогут загружать в систему файл заработной платы.

Это новшество позволит корпоративным клиентам банка удобно и оперативно проводить операции по переводу заработных плат на индивидуальные счета. Эта функция послужит ускорению процедур и оптимизации процесса обмена информацией с банком при выплате заработных плат сотрудников, а также прочих платежах социального характера. Услуга интернет-банкинга, предоставляемая банком как индивидуальным, так и корпоративным клиентам, позволяет юридическим лицам и предпринимателям, являющимся физическими лицами, управлять своими текущими, депозитными и кредитными счетами на расстоянии, а также проводить различные банковские операции посредством сети интернет.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.