​МБА и "Сбербанк" заключили меморандум о сотрудничестве

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В рамках Всемирного экономического форума в Давосе Международный банк Азербайджана (МБА) и Сбербанк России заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ подписали председатель правления МБА Джахангир Гаджиев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Как передает Report со ссылкой на головной офис МБА, согласно документу, стороны планируют принять участие в совместном финансировании инвестиционных проектов, организации торгового финансирования в России, Азербайджане и третьих странах, где находятся дочерние общества и филиалы сторон, а также наладить сотрудничество на финансовых рынках.

Отметим, что МБА является крупнейшим банком Азербайджана и в регионе. Активы банка составляют около 12 млрд. долларов США. МБА, на 50,2% принадлежащий государству, является универсальным банком с дочерними банками в России, Грузии и Катаре, а также с представительствами в Лондоне, Франкфурте, Люксембурге, Дубае и Нью-Йорке.

ОАО "Сбербанк России" – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ОАО "Сбербанк России" является Центробанк РФ, владеющий 50%+1 голосующая акция в уставном капитале. Остальными акциями Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 110 млн. физических лиц и около 1 млн. предприятий в 22 странах. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России - более 17 тыс. отделений и внутренних структурных подразделений.