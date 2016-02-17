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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2016)

    1 доллар США - 1,5675 маната

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,5675 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,10% и составил 1,7506 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,47% и составил 0,0201 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5675
    1 Евро 1.7506
    1 Российский рубль 0.0201
    1 Австралийский доллар 1.1114
    1 Аргентинское песо 0.1059
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3854
    1 Дирхам ОАЭ 0.4268
    1 Южноафриканский рэнд 0.0992
    100 Вон Республики Корея 0.1279
    1 Чешская крона 0.0648
    100 Чилийских песо 0.2211
    1 Китайский юань 0.2402
    1 Датская крона 0.2345
    1 Грузинский лари 0.6270
    1 Гонконгский доллар 0.2012
    1 Индийская рупия 0.0228
    1 Английский фунт стерлингов 2.2401
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1847
    1 Швейцарский франк 1.5894
    1 Израильский шекель 0.4019
    1 Канадский доллар 1.1301
    1 Кувейтский динар 5.2414
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0208
    100 Ливанских фунтов 0.1039
    1 Малазийский ринггит 0.3721
    1 Мексиканское песо 0.0828
    1 Молдавский лей 0.0781
    1 Египетский фунт 0.2002
    1 Норвежская крона 0.1819
    100 Узбекских сум 0.0553
    1 Польский злотый 0.3970
    1 Сингапурский доллар 1.1147
    1 Саудовский риал 0.4179
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1915
    1 Турецкая лира 0.5260
    1 Тайваньский доллар 0.0471
    1 Таджикский сомони 0.1992
    1 Новый туркменский манат 0.4616
    1 Украинская гривна 0.0585
    100 Японских йен 1.3786
    1 Новозеландский доллар 1.0293
    Золото (1 унция) 1895,8913
    Серебро (1 унция) 24,0188
    Платина (1 унция) 1462,4775
    Палладий (1 унция) 797,8575

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