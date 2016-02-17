Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2016)

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,5675 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,10% и составил 1,7506 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,47% и составил 0,0201 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5675 1 Евро 1.7506 1 Российский рубль 0.0201 1 Австралийский доллар 1.1114 1 Аргентинское песо 0.1059 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3854 1 Дирхам ОАЭ 0.4268 1 Южноафриканский рэнд 0.0992 100 Вон Республики Корея 0.1279 1 Чешская крона 0.0648 100 Чилийских песо 0.2211 1 Китайский юань 0.2402 1 Датская крона 0.2345 1 Грузинский лари 0.6270 1 Гонконгский доллар 0.2012 1 Индийская рупия 0.0228 1 Английский фунт стерлингов 2.2401 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1847 1 Швейцарский франк 1.5894 1 Израильский шекель 0.4019 1 Канадский доллар 1.1301 1 Кувейтский динар 5.2414 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0208 100 Ливанских фунтов 0.1039 1 Малазийский ринггит 0.3721 1 Мексиканское песо 0.0828 1 Молдавский лей 0.0781 1 Египетский фунт 0.2002 1 Норвежская крона 0.1819 100 Узбекских сум 0.0553 1 Польский злотый 0.3970 1 Сингапурский доллар 1.1147 1 Саудовский риал 0.4179 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1915 1 Турецкая лира 0.5260 1 Тайваньский доллар 0.0471 1 Таджикский сомони 0.1992 1 Новый туркменский манат 0.4616 1 Украинская гривна 0.0585 100 Японских йен 1.3786 1 Новозеландский доллар 1.0293 Золото (1 унция) 1895,8913 Серебро (1 унция) 24,0188 Платина (1 унция) 1462,4775 Палладий (1 унция) 797,8575