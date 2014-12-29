Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2014)

29 декабря, 2014 10:20

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9567 1 Российский рубль 0.0145 1 Австралийский доллар 0.6383 1 Аргентинское песо 0.0917 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.2939 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0677 100 Вон Республики Корея 0.0714 1 Чешская крона 0.0344 100 Чилийских песо 0.1291 1 Китайский юань 0.1260 1 Датская крона 0.1286 1 Грузинский лари 0.4222 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0123 1 Английский фунт стерлингов 1.2221 100 Индонезийских рупий 0.0063 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1002 1 Швейцарский франк 0.7954 1 Израильский шекель 0.2002 1 Канадский доллар 0.6749 1 Кувейтский динар 2.6797 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0133 1 Литовский лит 0.2767 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2243 1 Мексиканское песо 0.0534 1 Молдавский лей 0.0502 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1049 100 Узбекских сум 0.0324 1 Польский злотый 0.2185 1 Сингапурский доллар 0.5933 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1366 1 Турецкая лира 0.3380 1 Тайваньский доллар 0.0247 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6523 1 Новозеландский доллар 0.6099 Золото (1 унция) 923.2388 Серебро (1 унция) 12.6469 Платина (1 унция) 933.4360 Палладий (1 унция) 634.5796 Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/