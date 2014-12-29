|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9567
|1 Российский рубль
|0.0145
|1 Австралийский доллар
|0.6383
|1 Аргентинское песо
|0.0917
|100 Белорусских рублей
|0.0071
|1 Бразильский реал
|0.2939
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0677
|100 Вон Республики Корея
|0.0714
|1 Чешская крона
|0.0344
|100 Чилийских песо
|0.1291
|1 Китайский юань
|0.1260
|1 Датская крона
|0.1286
|1 Грузинский лари
|0.4222
|1 Гонконгский доллар
|0.1011
|1 Индийская рупия
|0.0123
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2221
|100 Индонезийских рупий
|0.0063
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.1002
|1 Швейцарский франк
|0.7954
|1 Израильский шекель
|0.2002
|1 Канадский доллар
|0.6749
|1 Кувейтский динар
|2.6797
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0133
|1 Литовский лит
|0.2767
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2243
|1 Мексиканское песо
|0.0534
|1 Молдавский лей
|0.0502
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1049
|100 Узбекских сум
|0.0324
|1 Польский злотый
|0.2185
|1 Сингапурский доллар
|0.5933
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1366
|1 Турецкая лира
|0.3380
|1 Тайваньский доллар
|0.0247
|1 Таджикский сомони
|0.1500
|1 Новый туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.6523
|1 Новозеландский доллар
|0.6099
|Золото (1 унция)
|923.2388
|Серебро (1 унция)
|12.6469
|Платина (1 унция)
|933.4360
|Палладий (1 унция)
|634.5796
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2014)
Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/
Economic DepartmentАвтор новости
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