Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan (29.12.2014)

29 December, 2014 10:49

Baku. 29 December. REPORT.AZ/ 1 USD 0.7844 AZN 1 EUR 0.9567 AZN 1 RUR 0.0145 AZN 1 AUD 0.6383 AZN 1 ARS 0.0917 AZN 100 BYR 0.0071 AZN 1 BRL 0.2939 AZN 1 AED 0.2136 AZN 1 ZAR 0.0677 AZN 100 KRW 0.0714 AZN 1 CZK 0.0344 AZN 100 CLP 0.1291 AZN 1 CNY 0.1260 AZN 1 DKK 0.1286 AZN 1 GEL 0.4222 AZN 1 HKD 0.1011 AZN 1 INR 0.0123 AZN 1 GBP 1.2221 AZN 100 IDR 0.0063 AZN 100 IRR 0.0029 AZN 1 SEK 0.1002 AZN 1 CHF 0.7954 AZN 1 ILS 0.2002 AZN 1 CAD 0.6749 AZN 1 KWD 2.6797 AZN 1 KZT 0.0043 AZN 1 KGS 0.0133 AZN 1 LTL 0.2767 AZN 100 LBP 0.0518 AZN 1 MYR 0.2243 AZN 1 MXN 0.0534 AZN 1 MDL 0.0502 AZN 1 EGP 0.1097 AZN 1 NOK 0.1049 AZN 100 UZS 0.0324 AZN 1 PLN 0.2185 AZN 1 SGD 0.5933 AZN 1 SAR 0.2090 AZN 1 SDR 1.1366 AZN 1 TRY 0.3380 AZN 1 TWD 0.0247 AZN 1 TJS 0.1500 AZN 1 TMT 0.2752 AZN 1 UAH 0.0496 AZN 100 JPY 0.6523 AZN 1 NZD 0.6099 AZN 1 XAU 923.2388 AZN 1 XAG 12.6469 AZN 1 XPT 933.4360 AZN 1 XPD 634.5796 AZN Baku. 29 December. REPORT.AZ/