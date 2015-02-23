Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2015)

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Официальный курс маната по отношению к иностранной валюте, объявленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА) 21 февраля, остается в силе.
Как сообщает Report, согласно письму, адресованному ЦБА всем коммерческим банкам, официальный курс маната по отношению к иностранным валютам, установленный 21 февраля, останется в силе в течение 3 дней (21-23 февраля).
Напомним, что 21 февраля ЦБА приняло решение о девальвации маната:
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0500
|1 Евро
|1.1950
|1 Российский рубль
|0.0170
|1 Австралийский доллар
|0.8237
|1 Аргентинское песо
|0.1206
|100 Белорусских рублей
|0.0070
|1 Бразильский реал
|0.3661
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2859
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0903
|100 Вон Республики Корея
|0.0945
|1 Чешская крона
|0.0434
|100 Чилийских песо
|0.1705
|1 Китайский юань
|0.1679
|1 Датская крона
|0.1601
|1 Грузинский лари
|0.4850
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0169
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6168
|100 Индонезийских рупий
|0.0082
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1254
|1 Швейцарский франк
|0.1162
|1 Израильский шекель
|0.2724
|1 Канадский доллар
|0.8381
|1 Кувейтский динар
|3.5510
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0171
|100 Ливанских фунтов
|0.0698
|1 Малазийский ринггит
|0.2900
|1 Мексиканское песо
|0.0699
|1 Молдавский лей
|0.0552
|1 Египетский фунт
|0.1376
|1 Норвежская крона
|0.1396
|100 Узбекских сум
|0.0427
|1 Польский злотый
|0.2865
|1 Сингапурский доллар
|0.7718
|1 Саудовский риял
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4819
|1 Турецкая лира
|0.4281
|1 Тайваньский доллар
|0.0331
|1 Таджикский сомони
|0.1938
|1 Новый туркменский манат
|0.3001
|1 Украинская гривна
|0.0375
|100 Японских йен
|0.8821
|1 Новозеландский доллар
|0.7902
|Золото (1 унция)
|1268,6625
|Серебро (1 унция)
|16,9995
|Платина (1 унция)
|1224,3000
|Палладий (1 унция)
|822,1500
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook