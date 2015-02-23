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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2015)

    1 доллар - 1,05 манат; 1 евро - 1,195 манат

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Официальный курс маната по отношению к иностранной валюте, объявленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА) 21 февраля, остается в силе. 

    Как сообщает Report, согласно письму, адресованному ЦБА всем коммерческим банкам, официальный курс маната по отношению к иностранным валютам, установленный 21 февраля, останется в силе в течение 3 дней (21-23 февраля). 

    Напомним, что 21 февраля ЦБА приняло решение о девальвации маната:

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0500
    1 Евро 1.1950
    1 Российский рубль 0.0170
    1 Австралийский доллар 0.8237
    1 Аргентинское песо 0.1206
    100 Белорусских рублей 0.0070
    1 Бразильский реал 0.3661
    1 Дирхам ОАЭ 0.2859
    1 Южноафриканский рэнд 0.0903
    100 Вон Республики Корея 0.0945
    1 Чешская крона 0.0434
    100 Чилийских песо 0.1705
    1 Китайский юань 0.1679
    1 Датская крона 0.1601
    1 Грузинский лари 0.4850
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0169
    1 Английский фунт стерлингов 1.6168
    100 Индонезийских рупий 0.0082
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1254
    1 Швейцарский франк 0.1162
    1 Израильский шекель 0.2724
    1 Канадский доллар 0.8381
    1 Кувейтский динар 3.5510
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0171
    100 Ливанских фунтов 0.0698
    1 Малазийский ринггит 0.2900
    1 Мексиканское песо 0.0699
    1 Молдавский лей 0.0552
    1 Египетский фунт 0.1376
    1 Норвежская крона 0.1396
    100 Узбекских сум 0.0427
    1 Польский злотый 0.2865
    1 Сингапурский доллар 0.7718
    1 Саудовский риял 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4819
    1 Турецкая лира 0.4281
    1 Тайваньский доллар 0.0331
    1 Таджикский сомони 0.1938
    1 Новый туркменский манат 0.3001
    1 Украинская гривна 0.0375
    100 Японских йен 0.8821
    1 Новозеландский доллар 0.7902
    Золото (1 унция) 1268,6625
    Серебро (1 унция) 16,9995
    Платина (1 унция) 1224,3000
    Палладий (1 унция) 822,1500
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