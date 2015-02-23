Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2015)

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Официальный курс маната по отношению к иностранной валюте, объявленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА) 21 февраля, остается в силе.

Как сообщает Report, согласно письму, адресованному ЦБА всем коммерческим банкам, официальный курс маната по отношению к иностранным валютам, установленный 21 февраля, останется в силе в течение 3 дней (21-23 февраля).

Напомним, что 21 февраля ЦБА приняло решение о девальвации маната: