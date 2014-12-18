|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9684
|1 Российский рубль
|0.0131
|1 Австралийский доллар
|0.6384
|1 Аргентинское песо
|0.0917
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.2889
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0676
|100 Вон Республики Корея
|0.0711
|1 Чешская крона
|0.0351
|100 Чилийских песо
|0.1272
|1 Китайский юань
|0.1263
|1 Датская крона
|0.1301
|1 Грузинский лари
|0.4110
|1 Гонконгский доллар
|0.1011
|1 Индийская рупия
|0.0124
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2230
|100 Индонезийских рупий
|0.0062
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.1023
|1 Швейцарский франк
|0.8063
|1 Израильский шекель
|0.1996
|1 Канадский доллар
|0.6743
|1 Кувейтский динар
|2.6840
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2804
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2257
|1 Мексиканское песо
|0.0537
|1 Молдавский лей
|0.0508
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1056
|100 Узбекских сум
|0.0325
|1 Польский злотый
|0.2287
|1 Сингапурский доллар
|0.5977
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1491
|1 Турецкая лира
|0.3353
|1 Тайваньский доллар
|0.0250
|1 Таджикский сомони
|0.1500
|1 Новый туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.6621
|1 Новозеландский доллар
|0.6051
|Золото (1 унция)
|937.9463
|Серебро (1 унция)
|12.5488
|Платина (1 унция)
|942.8488
|Палладий (1 унция)
|617.3228
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2014)
Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/
Economic DepartmentАвтор новости
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