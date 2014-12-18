Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2014)

18 декабря, 2014 10:02

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9684 1 Российский рубль 0.0131 1 Австралийский доллар 0.6384 1 Аргентинское песо 0.0917 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.2889 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0676 100 Вон Республики Корея 0.0711 1 Чешская крона 0.0351 100 Чилийских песо 0.1272 1 Китайский юань 0.1263 1 Датская крона 0.1301 1 Грузинский лари 0.4110 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0124 1 Английский фунт стерлингов 1.2230 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1023 1 Швейцарский франк 0.8063 1 Израильский шекель 0.1996 1 Канадский доллар 0.6743 1 Кувейтский динар 2.6840 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2804 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2257 1 Мексиканское песо 0.0537 1 Молдавский лей 0.0508 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1056 100 Узбекских сум 0.0325 1 Польский злотый 0.2287 1 Сингапурский доллар 0.5977 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1491 1 Турецкая лира 0.3353 1 Тайваньский доллар 0.0250 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6621 1 Новозеландский доллар 0.6051 Золото (1 унция) 937.9463 Серебро (1 унция) 12.5488 Платина (1 унция) 942.8488 Палладий (1 унция) 617.3228 Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/