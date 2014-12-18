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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2014)

    1 рубль - 0,0131 манатов

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9684
    1 Российский рубль 0.0131
    1 Австралийский доллар 0.6384
    1 Аргентинское песо 0.0917
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.2889
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0676
    100 Вон Республики Корея 0.0711
    1 Чешская крона 0.0351
    100 Чилийских песо 0.1272
    1 Китайский юань 0.1263
    1 Датская крона 0.1301
    1 Грузинский лари 0.4110
    1 Гонконгский доллар 0.1011
    1 Индийская рупия 0.0124
    1 Английский фунт стерлингов 1.2230
    100 Индонезийских рупий 0.0062
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.1023
    1 Швейцарский франк 0.8063
    1 Израильский шекель 0.1996
    1 Канадский доллар 0.6743
    1 Кувейтский динар 2.6840
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2804
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2257
    1 Мексиканское песо 0.0537
    1 Молдавский лей 0.0508
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1056
    100 Узбекских сум 0.0325
    1 Польский злотый 0.2287
    1 Сингапурский доллар 0.5977
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1491
    1 Турецкая лира 0.3353
    1 Тайваньский доллар 0.0250
    1 Таджикский сомони 0.1500
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0496
    100 Японских йен 0.6621
    1 Новозеландский доллар 0.6051
    Золото (1 унция) 937.9463
    Серебро (1 унция) 12.5488
    Платина (1 унция) 942.8488
    Палладий (1 унция) 617.3228
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